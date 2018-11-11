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Havalı tüfekle kuş avlarken parktaki çocuğu yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:07 | Son Güncelleme

Havalı tüfekle kuş avlarken parktaki çocuğu yaraladı

Malatya'da havalı tüfekle kuş avlayan çocuk, parkta oynayan başka bir çocuğu hafif yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi'ndeki bir sitenin parkında oynayan A.S.Ş. (10), sırt kısmında yanma hissedince durumu ailesine bildirdi.

Havalı tüfekten çıktığı belirtilen tek bir saçmanın isabet ettiği hafif yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgede bulunan vatandaşların çevrede bazı kişilerin kuş avlamaya çalıştığı, konunun bundan dolayı gerçekleşmiş olabileceği yönünde verdiği bilgi üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede havalı tüfekle kuş avlayan bir kişiyi tespit etti. Yaşı küçük olduğu belirlenen şüpheli, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Çocuk Malatya park saçma isabet etti yaralandı

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