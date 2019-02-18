Havalı tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde havalı tüfekle oynayan çocuk, tüfeğin kazara ateş alması sonucu arkadaşını yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Mekece Mahallesi'nde yaşayan Eren F. (13), oyun oynadıkları sırada elindeki havalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, arkadaşı Abdullah T'yi (13) sol koltuk altından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince ifadesi alınan Eren F, ailesine teslim edildi.
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