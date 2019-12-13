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Havalı tüfekle vurulan kedinin sağ ön bacağı ampute edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir hayvansever tarafından yaralı halde bulunan ve götürüldüğü veterinerde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen sokak kedisinin işlevini yitirdiği belirlenen sağ ön bacağı ampute edildi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir hayvansever tarafından yaralı halde bulunan ve götürüldüğü veterinerde havalı tüfekle vurulduğu belirlenen sokak kedisinin işlevini yitirdiği belirlenen sağ ön bacağı ampute edildi. Yaşamına bundan sonra üç bacaklı olarak devam edecek olan kedinin bakımını, kendisini bulan hayvansever üstlenip, bir çiftliğe götürdü.
Geçen 1 Aralık'ta, Ertuğrul Mahallesi'nde, ön sağ patisinin üzerine basamadığı için sekerek yürüyen sokak kedisini fark eden bir hayvansever, onu veterinere götürdü. Veteriner Onur Candan, kedinin bacağında bir yara olduğunu belirleyip, röntgenini çekti. Röntgen filminde, kedinin bacağında saçma olduğu tespit edildi. Havalı tüfekle vurulduğu ve uzunca bir süredir de bu şekilde yaralı olarak gezdiği anlaşılan kedinin, bacağının hissiyatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine 6 aylık olduğu sanılan kedinin sağ bacağı ameliyatla ampute edildi. Kedinin bundan sonra yaşamına 3 bacak ile devam etmek zorunda kalacağını belirten Veteriner Onur Candan, "Düzenli olarak kendi kedisinin tedavisini burada yaptıran bir hayvansever, yürümekte güçlük çeken kediyi bulup, bize getirdi. Önce üzerine basamadığı sağ bacağında, bir kırık olabileceğini düşündük. Detaylı incelemede kedinin yarasının olduğunu fark ettik. Röntgen çekince de havalı tüfek saçması gördük. Ancak, 6-7 gün bu şekilde yaralı halde gezdiğini düşündüğümüz kedi için yapacak bir şey yoktu. Bacağını kesmek zorunda kaldık. Bacağı kesmeseydik, yarası her geçen gün daha da açılacak ve daha büyük zorluklara maruz kalacaktı. Kediyi kliniğimize getiren hayvanseverimiz, bir çiftliğe götürüp, kakacağını söyledi" dedi.

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