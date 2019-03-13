Havalı tüfekle vurulan kedinin vücudunda 3 saçma bulundu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, halsiz şekilde bulunup, veterinere götürülen sokak kedisinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Çekilen röntgeninde vücudunun çeşitli yerlerinde 3 saçmaya rastlanan kedinin, ameliyat edileceği bildirildi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Ezgi Gül, dün sabah köpeğini gezdirdiği sırada halsiz bir şekilde dolaşan sokak kedisini fark etti. Gül, durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirdi. Kedi, Yalıkavak Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürüldü. Kedinin burada yapılan muayenesinde havalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Çekilen röntgeninde vücudunun 3 yerinde saçma tespit edilen kedinin, ameliyat edileceği bildirildi.

Hayvanseverler, kediyi havalı tüfekle vuran kişinin tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

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