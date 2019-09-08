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Havalimanı otelini en çok ABD'li ve İngiliz yolcular tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 10:47 | Son Güncelleme

YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen: - "Misafirlerimizin yüzde 25'ini Amerikan ve İngilizler oluşturuyor. Bu milletleri Almanlar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransızlar ve İtalyanlar takip ediyor" - "İstanbul’un merkezinde çıkabilecek fırsatlar konusunda gözümüz açık. Şehir merkezine bir otel açmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren dünyanın en büyük terminal otelini 5 aylık dönemde en çok ABD'li ve İngiliz yolcular tercih etti.

YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen, düzenlediği basın toplantısında, otelin hizmet verdiği ilk günden bu yana doluluk oranlarını sürekli arttırdığını, Türkiye turizmine destek vermekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Göymen, otelin dış hatta biletli yolcuların konaklayabildiği "hava" ve biletsiz yolcuların da giriş yapabildiği "kara" tarafı olarak iki bölümde toplam 471 odada hizmet verdiğini belirterek, "Kara tarafında doluluklarımız yüzde 75’lere ulaştı, hava tarafında ise yüzde 115’lere geldi. Bunun en temel sebebi hava tarafında saatlik satışlar yapabilmemiz. Minimum 4 saatlik şekilde oda satışı yapabiliyoruz. Özellikle transit yolcular ve iş amaçlı kısa süre ülkemize gelen yolcular hava tarafındaki odalarımızda çok ciddi bir trafik oluşturuyor." dedi.

Müşterilerinin büyük bölümünün yabancı misafirlerden oluştuğunu dile getiren Göymen, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizin yüzde 25’ini Amerikan ve İngilizler oluşturuyor. Bu milletleri Almanlar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransızlar ve İtalyanlar takip ediyor. Kara tarafında Türk müşterimiz yüzde 10’luk bir pay alıyor. Merkezimiz, İstanbul’daki performansımızdan çok memnun. Dünyada en başarılı birinci otel konumundayız denebilir. İstanbul’un merkezinde çıkabilecek fırsatlar konusunda gözümüz açık. Şehir merkezine bir otel açmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum ve Çeşme gibi tatil beldelerine girme hedefimiz var. Merkez ofis bu konuda çok istekli. Şu anda havalimanının yakınında herhangi bir otel bulunmuyor, bu nedenle de ciddi avantajlarımız var. Elbette zamanla havalimanı çevresi daha da gelişecektir, yeni oteller yapılabilir. Biz de oradaki fırsatlara bakabiliriz."

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Bora Göymen istanbul havalimanı turizm yolcu

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