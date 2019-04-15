Havalimanı otoparkında 2 araç kaldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TİCARİ uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı otoparkta bırakılan araçların 57'si sahipleri tarafından teslim alınırken 2 aracın sahibi ise henüz ortaya çıkmadı. Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşların sona ermesinin ardından TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da kapatılmıştı. Otoparkta bırakılan 59 araç ile ilgili yapılan haberlerin ardından araç sahipleri TAV ile irtibata geçti. Araçlarını teslim almak için Atatürk Havalimanı'na gelen kişiler, otopark ücretlerini ödedikten sonra araçlarını alabildiler. TAV yetkilileri, otoparkta bırakılan 57 aracın sahipleri tarafından teslim alındığı 2 aracın ise henüz sahibine ulaşamadıklarını belirttiler. Otoparkta kalan son 2 aracın sahibi çıkmazsa önümüzdeki hafta yediemin otoparkına çekilecek.



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