Havalimanı personeline hakaret eden kadına adli kontrol hükümleri uygulandı

İstanbul Havalimanında uçağın rötar yapması sonucu yer hizmeti personeline hakaret eden kadın hakkında, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Havalimanında 26 Nisan’da İstanbul-Bodrum seferini yapan uçağın rötar yapması sonucu yer hizmeti personeli T.S’ye ağır hakaretlerde bulunan yolcu F.F.E. adlı kadın hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kısa sürede sosyal medya ve basın kuruluşlarında yayılan görüntülerin ardından başlatılan soruşturma sonucunda F.F.E., İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘hakaret’ suçundan adli makamlara sevk edildi. F.F.E. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.



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