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Havalimanı polisine Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşti.

Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşti. Eğitimlere katılan toplamda bin 200 personele sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, “Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşlara altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek gibi ödüllendirmemiz olacak” dedi.
Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Eğitimlere toplamda bin 200 personel katıldı. Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu tarafından verilen eğitimlerde emniyet mensuplarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Eğitimde, sigarayı bırakan polis memurları yaşadıkları deneyimleri meslektaşlarıyla paylaştı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi. Yeşilay’ın desteğiyle bin 200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşlara altın, eşiyle birlikte lüks bir restoranda yemek ile ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de sirayet eder" dedi.
Kahyaoğlu ise, Yeşilay’ın katkılarıyla düzenlenen farkındalık eğitimlerinin emniyet mensuplarının sigarayı bırakmaları adına güzel bir çalışma olduğunu, bu eğitimleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Eğitimlerde polislerden güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Zaten sigarayı bırakan polislerimizi ödüllendirme vaatleri de geldi. Biz de bildiğimiz kadarıyla ilk kez böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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