Havalimanı saldırısında önemli gelişme!

Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik, kabinenin tüm üyelerinin "iyi" olduğunu belirtti. Ancak saldırı, Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümetin karşı karşıya olduğu zorlukların altını çiziyor.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet ülkenin bir kısmında kontrolü elinde tutabiliyor. Ülkenin geri kalanı ise İran destekli Husilerin kontrolünde. Suudi Arabistan, ayrıca hükümet içinde birbiriyle anlaşamayan

iki grup arasında denge kurmaya çalışıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre saldırıdan saatler sonra, başbakan ve Suudi Arabistan'ın büyükelçisinin güvenli bir yer olarak nakledildiği Aden'in Maasheq cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında ikinci bir patlama meydana geldi.

Görgü tanıklarına göre Riyad'dan gelen uçağın inişinin ardından havalimanına yapılan saldırıda yüksek sesli patlama ve silah sesleri duyuldu. Bir yerel güvenlik kaynağı üç havan mermisinin havalimanına düştüğü bilgisini verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



