Havalimanı turuncu alarm nedir, ne anlama gelir? Havalimanı turuncu alarm seviyesi anlamı

Havalimanları uluslararası yolculukların ana merkezi olduğundan, bu alanlarda güvenlik önlemi son derece önemlidir. Gerek can güvenliği gerekse mal güvenliği için bu tür alanlarda yüksek derecede güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. Bu güvenlik uygulamalarından biri de turuncu alarm seviyesidir. Bu noktada birçok kişinin aklına turuncu alarm ne demek konusu takılabilmektedir.
Uçakların iniş ve kalkış, yolcuların ise giriş ya da çıkış yaptığı havalimanlarında bazı zamanlarda olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bu olumsuz durumlardan korunmak için bazı alarm seviyeleri uygulanmaktadır. Bu alarm seviyelerinden biri turuncu alarmdır.
Turuncu alarm, havalimanı dışında bir vukuat yaşandığında, sabotaj hareketleri veya terör saldırısı gibi yakın zamanda meydana gelmesinin olası olduğuna dair bir bilgi alındığında uygulanan bir güvenlik yöntemidir.
Havalimanları en sık ziyaret edilen noktalardan biridir. Gerek yurt dışı gezileri gerekse ticaretin merkezi olarak kabul edilen bu alanlarda güvenlik konusu ayrı bir öneme sahiptir. Havalimanlarında olası tehditlere karşı bazı alarm yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri turuncu alarm olarak bilinmektedir. Havalimanlarında alınan güvenlik tedbirleri olası risklerin seviyesine göre farklı renk kodları ile gösterilmektedir.
Havalimanlarında çeşitli tehdit ve saldırılara karşı uygulanan birtakım alarm seviyeleri vardır. Bu alarm seviyeleri durumun ciddiyetine göre farklı renk kodları ile gösterilmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamaların hayata geçirilmesinin ana nedenlerinden biri muhtemel tehlikeleri engellemek, bütün güvenlik birimlerinin en yüksek seviyede çalışmasını sağlamak ve bu olası risklere karşı hazırlıkların tamamlanmasıdır. Bu bağlamda havalimanı alarm seviyeleri genel olarak şunlardır:
Havalimanında uygulanan alarm seviyeleri kendi içerisinde farklı güvenlik tedbirlerini içermektedir. Bu noktada havalimanı turuncu alarm tedbirleri genel olarak şu şekildedir: