Havalimanı turuncu alarm nedir, ne anlama gelir? Havalimanı turuncu alarm seviyesi anlamı

Havalimanları uluslararası yolculukların ana merkezi olduğundan, bu alanlarda güvenlik önlemi son derece önemlidir. Gerek can güvenliği gerekse mal güvenliği için bu tür alanlarda yüksek derecede güvenlik önlemleri uygulanmaktadır. Bu güvenlik uygulamalarından biri de turuncu alarm seviyesidir. Bu noktada birçok kişinin aklına turuncu alarm ne demek konusu takılabilmektedir.

Havalimanı turuncu alarm nedir?

Uçakların iniş ve kalkış, yolcuların ise giriş ya da çıkış yaptığı havalimanlarında bazı zamanlarda olumsuz durumlar yaşanabilmektedir. Bu olumsuz durumlardan korunmak için bazı alarm seviyeleri uygulanmaktadır. Bu alarm seviyelerinden biri turuncu alarmdır.

Turuncu alarm, havalimanı dışında bir vukuat yaşandığında, sabotaj hareketleri veya terör saldırısı gibi yakın zamanda meydana gelmesinin olası olduğuna dair bir bilgi alındığında uygulanan bir güvenlik yöntemidir.

Havalimanı turuncu alarm ne anlama gelir?

Havalimanları en sık ziyaret edilen noktalardan biridir. Gerek yurt dışı gezileri gerekse ticaretin merkezi olarak kabul edilen bu alanlarda güvenlik konusu ayrı bir öneme sahiptir. Havalimanlarında olası tehditlere karşı bazı alarm yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri turuncu alarm olarak bilinmektedir. Havalimanlarında alınan güvenlik tedbirleri olası risklerin seviyesine göre farklı renk kodları ile gösterilmektedir.

Havalimanı turuncu alarm seviyesi anlamı

Havalimanlarında çeşitli tehdit ve saldırılara karşı uygulanan birtakım alarm seviyeleri vardır. Bu alarm seviyeleri durumun ciddiyetine göre farklı renk kodları ile gösterilmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamaların hayata geçirilmesinin ana nedenlerinden biri muhtemel tehlikeleri engellemek, bütün güvenlik birimlerinin en yüksek seviyede çalışmasını sağlamak ve bu olası risklere karşı hazırlıkların tamamlanmasıdır. Bu bağlamda havalimanı alarm seviyeleri genel olarak şunlardır:

Beyaz alarm: Normal zamanlarda uygulanan bir alarm sistemidir. Bu alarm seviyesinde her zamanki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Sarı alarm: Muhtemel bir sabotaj girişimi ya da terör saldırısı için yapılan bir uyarı sistemidir. Bu alarm seviyesinde var olan güvenlik metotlarında artış gözlemlenir.

Turuncu alarm: Havalimanı dışında olası bir terör ya da sabotaj durumlarının yaşanacağına dair bilgi alındığında uygulanan bir güvenlik seviyesidir.

Kırmızı alarm: Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulandığı bir alarm çeşididir. Sivil havacılık güvenliğine karşı sabotaj ya da terör girişimi bilgisinin gerçekliğinin güçlü olduğu zamanlarda uygulanır.

Havalimanı turuncu alarm tedbirleri neler?

Havalimanında uygulanan alarm seviyeleri kendi içerisinde farklı güvenlik tedbirlerini içermektedir. Bu noktada havalimanı turuncu alarm tedbirleri genel olarak şu şekildedir: