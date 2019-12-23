HABER

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 15:19 | Son Güncelleme

Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nı 50 milyoncu yolcu olan Kerem Kobanbay ve ailesi hediyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 

Ailesi ile birlikte New York'a giden Ekrem Kobanbay ve ailesi İstanbul Havalimanı'nda büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı'nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve havalimanı yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay'ın küçük kızı Bade Kobanbay'ın elini öptü.

Kobanbay ailesine hediye olarak 4 kişilik 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurtdışı bilet ve İGApass kartlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

(DHA)

Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi' Acun Ilıcalı açıkladı: 'Bu dizide rol almak istediğini söyledi'
Otomobiller çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralıOtomobiller çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tuzla’da korkutan gemi yangınıTuzla’da korkutan gemi yangını
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerem Kobanbay erdoğan istanbul havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

2020 fiyatları belli oldu

2020 fiyatları belli oldu

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 4 yorum
show yapıyor nerde bizim askeri ücret açıklamada yapmadı
Boş işler bunlar yakışmaz koskoca Cumhur başkanına en fazla ulaştırma bakanı gitmelidir böyle bir törene benim görüşüm bu .
Adam her yerde açılısta kapanışta törende merasimde ölüde cenazede carsida pazarda markette her yerde... Isine geldigi her yerde..!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da freni patlayan kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız öğrencilerin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi

Doktor, kız öğrencilerin tuvaletine gizli kamera yerleştirdi

Sakarya’da yıkım gerginliği! Gözaltılar var

Sakarya’da yıkım gerginliği! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.