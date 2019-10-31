HABER

Havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:27 | Son Güncelleme

VAN Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi.

Havalimanına gelen otomobilde baston görünümlü kılıç ele geçirildi

VAN,(DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında, baston görünümlü kılıç ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanı giriş noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin bagajında baston görünümlü, sap kısmı çekilince kesici alete dönüşen 87 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.
Polis, kılıca el koyarken, otomobil sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 2 tutuklama1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 2 tutuklama
Manisa’da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildiManisa’da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korku dolu gece! İçinde çocukların da olduğu eve silahlı saldırı

Korku dolu gece! Çocuklar da oradaydı

Malatya'da korku dolu anlar! Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu rehin aldı

Başkent’te 3 gecekondu alev alev yandı

Ankara'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Beşiktaş'ta korkunç olay! Bir anda yere yığıldı!

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu!

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.