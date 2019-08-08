Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...

Havaliman\u0131na yolcu ta\u015f\u0131yan Havaist otob\u00fcs\u00fc yoldan \u00e7\u0131karak yol kenar\u0131nda meyve satan stantlara \u00e7arp\u0131p devrildi. olay yerinde 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, yaral\u0131lar var...Ak\u0131lalmaz bir doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k! Ona 'Sosyete Avc\u0131s\u0131' diyorlarAntalya\u2019da korkutan orman yang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131Polis noktas\u0131 yak\u0131nlar\u0131na b\u0131rak\u0131lan \u015f\u00fcpheli \u00e7anta ekipleri alarma ge\u00e7irdi
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