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Havalimanında bavuldan piton çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

MUĞLA'daki Dalaman Havalimanı'nda, arama yapılan yolcu bavulunda 'Ball' cinsi piton ele geçirildi.  İstanbul'dan Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolculunun bavulunda, güvenlik görevlilerince yılan olduğu fark edildi.

Havalimanında bavuldan piton çıktı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'daki Dalaman Havalimanı'nda, arama yapılan yolcu bavulunda 'Ball' cinsi piton ele geçirildi.
İstanbul'dan Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolculunun bavulunda, güvenlik görevlilerince yılan olduğu fark edildi. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi'ne durumu bildirdi. Havalimanına gelen Köyceğiz Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, yılanın 'Ball' cinsi piton olduğunu tespit etti. İnternet üzerinden hayvanı satın aldığı öğrenilen kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' uyarınca 1046 liralık cezai işlem uygulandı.
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tehlike altındaki hayvanların korunmasına dair faaliyetler, uluslararası yasal düzenlemelerle yürütülmektedir. Bu kapsamda kurumumuza iletilen şikayetler ve düzenli olarak yaptığımız denetimler doğrultusunda ülkemize ait olmayan ve yasa dışı olarak elde edilen canlı hayvanlar koruma altına alınmaktadır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Havalimanında bavuldan piton çıktı

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