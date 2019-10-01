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Havalimanında bozulan yemek dağıtım aracı pisti birbirine kattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 19:37 | Son Güncelleme

ABD’nin Chicago kentindeki bir havalimanında kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlayan bir yemek dağıtım aracı pisti birbirine kattı.ABD’nin Chicago kentindeki Uluslararası O’Hare Havalimanı’nda bir yemek dağıtım aracı park halindeki bir uçağın yanında kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başladı.

ABD’nin Chicago kentindeki bir havalimanında kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlayan bir yemek dağıtım aracı pisti birbirine kattı.

ABD’nin Chicago kentindeki Uluslararası O’Hare Havalimanı’nda bir yemek dağıtım aracı park halindeki bir uçağın yanında kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başladı. Aracın içerisindeki yiyecekler ve içecekler etrafa dağılırken aracın uçağa çok yakın olması ise havalimanı çalışanlarına zor anlar yaşattı. Yemek dağıtım aracı başka bir taşıma aracı ile durdurulurken o anlar ise amatör kamera ile kaydedildi.

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