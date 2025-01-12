Havalimanında bulunan gorile verilen isim belli oldu

Bakıcı ve Veteriner hekimlerin gözetiminde özel bakımına devam edilen Zeytin'in ele geçirildiği tarihten bu yana 1 kilogram aldığını ve boyunun 62 santimetreden 65,5 santimetreye ulaştığını söyleyen Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Zeytin'in ana vatanında yaşamasını istediklerini söyleyerek, "İsteğimiz, Afrika ekvatoryası doğal yağmur orman alanlarında yaşamına devam etmesini sağlamak. Güvenlikli ortamı eğer sağlayabilirsek, görüşmelerimiz devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak süreci takip ediyoruz. Süreç neticelendiğinde hem uluslararası kuruluşlarla hem muhatap olan ülkeyle neticelendiğinde kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü kontrol etmesi sonucu bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru gorilin bakım ve rehabilitasyonu İstanbul'da devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından 'benceismi' etiketiyle anket açılmıştı. Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimlerinin olduğu ankette yüzde 30,6 oyla yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi. Bakanlıktan izinli bir hayvanat bahçesinde özel olarak hazırlanan steril odada koruma altında tutulan Zeytin ile bakıcı ve görevli veterinerler ilgileniyor. Beslenmesine ayrıca özen gösterilen yavru gorilin kilosu ele geçirildiği günden bu yana 1 kilogram artarak 10 kilogram 400 grama çıkarken boyu ise 62 santimetreden 65.5 santimetreye ulaştı. En sevdiği oyuncağı peluş goril olan Zeytin'in ana vatanı olan Afrika'da doğal yağmur ormanlarında yaşamına devam etmesini istediklerini söyleyen Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yavru gorilin güvenli ortamda yaşamaya devam edebilmesi için uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmelerin sürdüğü belirtti.

ZEYTİN KİLO ALDI, BOYU UZADI

Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, “Özellikle İstanbul Havalimanı'ndan, Türk Hava Yolları kargo bölümünde biliyorsunuz tespit edilmişti. Gümrük muhafaza ekiplerimizin buradaki dikkatli tutumlarıyla birlikte, sonrasında biz buradaki yavru gorilimizi, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince el koyduk ve burada özel bir ortamda artık yaşamını sürdürüyor. Gördüğünüz gibi sağlık durumu oldukça iyi durumda ve 9 kilogram 400 gramdı ilk geldiğinde. Bugün, ağırlık olarak 10 kilogram 400 grama ulaştı. Boy olarak da yine 62 santimetreden 65,5 santimetreye kadar ulaşmış durumda. Bakım sürecini, buradaki veteriner hekim ve mevcut durumda bakıcısı gayet titiz bir şekilde üstlenmekte, devam etmektedir. Rehabilitasyon çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı

'YAVRU GORİLİMİZİN ADI ZEYTİN OLDU'

Ulu, “85 milyon vatandaşımızın gölünde taht kuran bu yavru koruyla ilgili bir sosyal medyada isim belirleme çalışması başlatılmıştı. Vatandaşlarımız bu konuya çok büyük bir ilgi gösterdiler. Binlerce isim önerildi. Bu isimler öncelikli olarak 4'e düşürüldü. Arkasından da bir isim seçildi. Yavru gorilimizin adı 'Zeytin' Oldu. Zeytin'e hoş geldin diyoruz" şeklinde konuştu.

'ARZU ETTİĞİMİZ VATANINDA YAŞAMINA DEVAM ETMESİ'

Yavru goril Zeytin'in yaşamına nerede devam edeceği hakkında konuşan Ulu, “En çok dikkat çeken konulardan bir tanesi özellikle bu konu. Şunu ifade etmek istiyorum. Bizler için de aslında arzu ettiğimiz, istediğimiz ana vatanı olan coğrafyasında yaşamına devam etmesi. Bu da neresi? Afrika ekvatoryası doğal yağmur orman alanlarında devam etmesini sağlamak. Güvenlikli ortamı eğer sağlayabilirsek, görüşmelerimiz devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak süreci takip ediyoruz. Süreç neticelendiğinde hem uluslararası kuruluşlarla hem muhatap olan ülkeyle neticelendiğinde kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi. (DHA)