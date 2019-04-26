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Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda dün Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapan uçağına yer hizmeti veren personel T.S., rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tepkisi kameralara yansıyan kadın yolcu F.F.E, hakkında, pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda dün Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapan uçağına yer hizmeti veren personel T.S., rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tepkisi kameralara yansıyan kadın yolcu F.F.E, hakkında, pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 17.10'da İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a uçuşu planlanan KK-42 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları'na ait tarifeli uçak, bir önceki seferinden geç geldi. 35 dakikayı bulan gecikme nedeniyle uçağın yolcularından F.F.E, Çelebi Hava Servisi'nde görevli T.S'ye ağır hakaretlerde bulundu. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. Karşılaştığı hakaretlere rağmen görevini yapmaya devam eden personel T.S., yolcudan şikayetçi olmadı. Bodrum uçağı, gecikmeli olarak İstanbul'dan hareket etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi ile onun hizmet verdiği havayolu şirketi harekete geçti. Her iki şirketin avukatları, olayla ilgili olarak gerekli hukuki süreci başlattı. Çelebi Hava Servisi Personeli T.'S., pazartesi günü savcılığa giderek F.F.E., hakkında suç duyurusunda bulunacak.

HAKARETÇİ YOLCU UÇURULMAYACAK

Öte yandan Bodrum'dan İstanbul'a dönüş bileti olan F.F.E'nin bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Biletinin iptal edildiği mesaj ile bildirilen F.F.E' ye ücreti iadesi yapıldı. Ayrıca söz konusu yolcunun Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çelebi Hava Sersvisi olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi A.Ş'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

ATLASGLOBAL'DEN AÇIKLAMA

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak, 25.04.2019 tarihli İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) KK-42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

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