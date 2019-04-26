Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda dün Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapan uçağına yer hizmeti veren personel T.S., rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tepkisi kameralara yansıyan kadın yolcu F.F.E, hakkında, pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Edinilen bilgilere göre, dün saat 17.10'da İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a uçuşu planlanan KK-42 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları'na ait tarifeli uçak, bir önceki seferinden geç geldi. 35 dakikayı bulan gecikme nedeniyle uçağın yolcularından F.F.E, Çelebi Hava Servisi'nde görevli T.S'ye ağır hakaretlerde bulundu. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı. Karşılaştığı hakaretlere rağmen görevini yapmaya devam eden personel T.S., yolcudan şikayetçi olmadı. Bodrum uçağı, gecikmeli olarak İstanbul'dan hareket etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi ile onun hizmet verdiği havayolu şirketi harekete geçti. Her iki şirketin avukatları, olayla ilgili olarak gerekli hukuki süreci başlattı. Çelebi Hava Servisi Personeli T.'S., pazartesi günü savcılığa giderek F.F.E., hakkında suç duyurusunda bulunacak.