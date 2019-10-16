Havalimanında görevliye hakaret eden kadına para cezası 

İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da Bodrum’a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başlamış ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Esenç hakkında “hakaret” ve ““halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle, dava açılmıştı.

SAVUNMASINDA “DALGA GEÇTİLER” DEDİ

Duruşmada, sanık Fatma Funda Esenç’in ara celsede mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğu belirtildi. Esenç’in savunmasında, “Babam ameliyat olacaktı. Bilerek bekletildim. Gülerek dalga geçtiler. Stresliydim. Pişmanım” dediği anlatıldı.

“ŞİKAYETÇİYİM”

Tuğçe Sevi ise ifadesinde, “Bana iddianamede belirtilen sözlerin hepsini söyledi. Şikayetçiyim. Dalga geçmedim. Gülerek dalga geçerek cevap vermedim” dedi. Sevi’nin avukatı ise, “Sanık alenen müvekkilime aşağılayarak hakaret etmiştir. Müvekkilim dalga geçecek şekilde sanığa cevap vermemiştir. Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik bu beyanını kabul etmiyor, cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

SANIK AVUKATI, “HAKARET DEĞİL KABA İFADE”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı ise, “Mahkemeye sunmuş olduğumuz Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere ‘çingene’ ve ‘sokak süprüntüsü’ ifadelerinin hakaret olmadığı, kaba kelime olarak nitelendirildiği sabittir. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Diğer sanık avukatı ise, “Master seviyesinde eğitim almış bir insan müvekkilim. Daha önce bu insan hiç böyle bir şey yaşamamış. Aklı evvel birisi bunu kameraya çekti. Sosyal medyaya koydu. Bu paylaşım olmasaydı her gün olağan şekilde gerçekleşen bu tarz olaylardaki gibi müşteki belki de olayı görmezden gelecek ya da müvekkilimle barışacaktı. Müvekkilimin içinde bulunduğu durumunda dikkate alınmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.