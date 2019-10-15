HAVALİMANINDA GÖREVLİYE HAKARET EDEN KADININ DURUŞMASI YARIN BAŞLIYOR

Haber: Ümit UZUN/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden ve hakkında 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç’in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başlanacak.

İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da yaşanan olayda, Bodrum’a gitmek için bekleyen Fatma Funda Esenç, uçak seferinin gecikmesi üzerine sinirlenerek yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başladı. Esenç daha sonra görevli Sevi'ye hakaret etti. Bekleyen diğer yolcular ise tartışma anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenç hakkında soruşturma başlattı.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Esenç hakkında hazırladığı iddianamede, ‘hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.