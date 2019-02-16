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Havalimanında güvenlik aranmasına engel olana 2 bin 832 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından verilen idari para cezalarının artırılması kapsamında havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında aranmalara engel olanlara 2 bin 832 TL para cezası uygulanacak.  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezalarında 2019 yılı için yüzde 23,73 artış uygulandı.

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından verilen idari para cezalarının artırılması kapsamında havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında aranmalara engel olanlara 2 bin 832 TL para cezası uygulanacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezalarında 2019 yılı için yüzde 23,73 artış uygulandı. Artış kapsamında havalimanlarında güvenlik aranmasına engel olanlara da uygulanan para cezaları artırıldı. Buna göre havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavamet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması halinde 2 bin 832 TL idari para cezası uygulanacak.

Zamanında ödenmezse vergi daireleri tahsil ediyor

İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor.Bunun için sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezaları kesinleşiyor. İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde SHGM'ye ödenmesi gerekiyor. Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde para cezaları ilgili vergi dairesince takip ve tahsil ediliyor. İdari para cezası ile ilgili kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörte üçü tahsil ediliyor. Peşin ödemede, kişinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemiyor.

Vergi daireleri cezayı taksitlendirebilir

İdari para cezası alanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içersinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar veriliyor. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Havalimanından detaylar
Yapılan üst aramalarından görüntü

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