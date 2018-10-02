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Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

İtalyan polisi, başkent Roma'da şüphelendiği bir valizi herkesin ortasında fünye ile patlattı. Çantadan hindistan cevizi çıktı, sosyal medya yıkıldı.

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir havalimanında polis ekipleri bir bavulu patlattı.

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Olaya tanık olan serbest gazeteci Ned Donovan, polisin çantayı diğer yolcuların önünde zorla açtığını söylüyor. Şüpheli valizden çok sayıda hindistan cevizi çıktı.

Gazeteci Donovan, Twitter hesabından "İnanılmaz, İtalyan polisi havalimanında hindistan ceviziyle dolu bir valizi patlattı. Ben eğlendim ve İtalyan gibi hissettim" diye yazdı.

Donovan tweetin devamında "Bomba olduğunu düşündükleri bir bavulu, havalimanında 10 metre uzaklıkta insanlar varken imha ettiler" dedi.

Havalimanındaki bir başka turist ise, olayı gördüğünü belirterek "İnsanlara buradan gidin dediklerinde oradaydım. Dışarıya çıktım, eğilip başımı kapattım. Tüm İtalyanlar kapıdan içeri bakıp kendi aralarında konuşuyorlardı" diye tweet attı.

Gazetecinin paylaştığı görseller, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı polis operasyonuyla dalga geçerken, görüntüler binlerce kez paylaşıldı.

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havalimanı hindistan cevizi roma panik İtalya fünye patlama

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