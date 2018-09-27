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Havalimanında intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

 ATATÜRK Havalimanı’nda Kırgız vatandaşı olduğu öğrenilen bir yolcu ikinci kattan kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

Havalimanında intihar girişimi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda Kırgız vatandaşı olduğu öğrenilen bir yolcu ikinci kattan kendini atarak intihar girişiminde bulundu.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti: Dış Hatlar Gidiş Katı terminaline gelen Kırgız yolcu, burada merdiven korkuluklarına çıktı. O sırada yanında bulunan başka bir yolcu, onu ikna etmeye çalıştı. Yapılan tüm ikna çalışmalarına karşılık vermeyen yolcu, kendini merdiven boşluğuna bırakarak iki kat altta bulunan beton zemine düştü. . Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Kırgız yolcu daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Havalimanında intihar girişimiHavalimanında intihar girişimi

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