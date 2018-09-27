HAVALİMANINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ; YOLCU HASTANEDE ÖLDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Atatürk Havalimanı'nda Kırgız vatandaşı olduğu öğrenilen bir yolcu ikinci kattan kendini atarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kırgız yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti: Dış Hatlar Gidiş Katı terminaline gelen Kırgız yolcu, burada merdiven korkuluklarına çıktı. O sırada yanında bulunan başka bir yolcu, onu ikna etmeye çalıştı. Yapılan tüm ikna çalışmalarına karşılık vermeyen yolcu, kendini merdiven boşluğuna bırakarak iki kat altta bulunan beton zemine düştü. . Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Kırgız yolcu daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kırgız yolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-İntihar sonrası yere çakılan Kırgız yolcunun cep telefonu görüntüleri
-Detay görüntüler
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