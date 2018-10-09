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Havalimanında kavga eden iki Fransız şarkıcıya tecilli hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Creteil Ceza Mahkemesince, ağustos ayında Paris Orly Havalimanı'nda kavga eden Fransız rap şarkıcıları Booba ve Kaaris'e 18'er ay tecilli hapis cezası verildi

PARİS (AA) - Fransız mahkemesi ağustos ayında Paris Orly Havalimanı'nda kavga eden rap müzik şarkıcıları Booba ve Kaaris'i 18'er ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.

Creteil Ceza Mahkemesi, 1 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentine gitmek üzereyken Paris Orly Havalimanı'nda kavga eden Senegal asıllı Booba ve Fildişi Sahilleri asıllı Kaaris hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, her iki şarkıcıya 18'er ay tecilli hapis cezası ve 50 bin avro para cezası, kavgaya karışan diğer 9 kişiye, 12 aya kadar hapis cezaları verdi.

Uzun süredir sosyal medya üzerinden atışan Booba ve Kaaris, 1 Ağustos'ta Orly Havalimanı'nda pasaport kontrolünü geçtikten sonraki bölümde bulunan bir butikte, yolcuların gözü önünde kavga etmişti. Tarafların şiddetli kavga sırasında butikteki parfüm şişelerini de birbirlerine attıkları belirtilmişti.

Kavga nedeniyle havalimanının bir bölümü, bir saat süreyle yolculara kapatılmıştı.

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Booba Fransa Kaaris kavga rap şarcıkıcıları

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