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Havalimanında korkutan görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Filipinler'deki bir havalimanında bekleyen yolcular, karşılarında nereden geldiği bilinmeyen yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Yetkililer tarafından yakalanan yılan, havalimanı yakınlarında doğaya bırakıldı.

Filipinler Daniel Z. Romualdez Havalimanı'nda uçak bekleyen yolcular bekleme salonunda gördükleri manzara karşısında kısa süreli panik yaşadı. Yerde sürünürken görülen yılan, bekleme salonda ilginç görüntülere sahne oldu.

Daha sonra yetkililer tarafından yakalanan keme yılanı, daha sonra havalimanı yakınlarda doğaya bırakıldı. Bu yılan cinsinin insanlara zarar vermediği ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Daniel Z. Romualdez Havalimanı yılan

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