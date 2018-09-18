Havalimanında korkutan görüntü

Filipinler Daniel Z. Romualdez Havalimanı'nda uçak bekleyen yolcular bekleme salonunda gördükleri manzara karşısında kısa süreli panik yaşadı. Yerde sürünürken görülen yılan, bekleme salonda ilginç görüntülere sahne oldu.

Daha sonra yetkililer tarafından yakalanan keme yılanı, daha sonra havalimanı yakınlarda doğaya bırakıldı. Bu yılan cinsinin insanlara zarar vermediği ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

