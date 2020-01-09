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  4. Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan Aleyna Tilki, polis merkezine alındı. Burada ifade veren genç şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti.

Son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi.

İFADE VERDİ, UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameraya da yansıdı.

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Aleyna Tilki, istanbul havalimanı, kavga, ifade,

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