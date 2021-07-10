Havalimanında unutulan eşyaları almak için akın ettiler

Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından biri olan 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havalimanı’nı bugüne kadar kullanan yolcuların unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ilk ihalede açık arttırma ile satıldı.

Aziz Korkmaz, ihale ile satın aldıkları kamyonlar dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki deposuna indirerek tek tek sınıflandırdıkları eşyaları bugün saat 10.00’dan itibaren satışa çıkaracaklarını duyurdu.

Marmara Caddesi’ndeki bir iş hanındaki mağazanın önünde başlayan kuyruk, caddeye taştı. Mağazanın açılacağı açıklanan saatten 2.5 saat önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi. Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

Aziz Korkmaz, bu işi 1995’ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar’da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, “Bavuldan aka gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları 3’te 1 fiyatına satıyoruz” dedi.

DHA

