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Havalimanında uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Kahve ve kuruyemiş paketlerine gizlenmiş yaklaşık 16 kilo 527 gram kokaini yurda sokmak isteyen Kolombiyalı yolcu tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 16 kilo 527 gram kokain bulunan Kolombiyalı yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 20 Ağustos'da Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu C.A.M.S. (21) isimli erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada, kahve ve kuruyemiş paketlerine gizlenmiş 16 kilo 527 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Atatürk Havalimanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü kokain kolombiya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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