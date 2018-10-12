Havalimanında uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 7 kilo 830 gram esrar bulunan Güney Afrikalı kadın yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, 9 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda, Güney Afrika'nın Durban kentinden tarifeli uçakla yurda gelen kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.
Şüpheli F.F.M'yi (33) durduran ekipler, valizini de aradı. Aramada 9 parça halinde 7 kilo 830 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan F.F.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı
Mardin'de otobüs ile kamyonet çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!
Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Okuyucu Yorumları 0 yorum