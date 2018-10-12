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Havalimanında uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Valiz içinde 7 kilo 830 gram esrarı yurda sokmak isterken Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Güney Afrikalı kadın yolcu tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 7 kilo 830 gram esrar bulunan Güney Afrikalı kadın yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, 9 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda, Güney Afrika'nın Durban kentinden tarifeli uçakla yurda gelen kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.

Şüpheli F.F.M'yi (33) durduran ekipler, valizini de aradı. Aramada 9 parça halinde 7 kilo 830 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan F.F.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı esrar Güney Afrikalı yolcu

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