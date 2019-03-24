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Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Van'da havalimanında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasını engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'a gitmek üzere 22 Mart'ta Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Y.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

Aramada şüphelinin iç çamaşırında 4 paket halinde 208 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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havaalanı uyuşturucu Van

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