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  4. Havalimanında X-ray'den geçerken fark edildi! Akılalmaz olay: 1 metre uzunluğunda...

Havalimanında X-ray'den geçerken fark edildi! Akılalmaz olay: 1 metre uzunluğunda...

07.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), dün açıklama yaparak Florida eyaletinde bir havalimanının X-ray cihazıyla bir el bavulun içinde 1 metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

Havalimanında X-ray'den geçerken fark edildi! Akılalmaz olay: 1 metre uzunluğunda...

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, dün açıklama yaparak Florida'nın Tampa Uluslararası Havalimanı'nda ismi açıklanmayan kadın bir yolcunun el bagajında bir metreden uzun boa yılanı tespit ettiklerini duyurdu.

X-RAY'DEN ALINAN GÖRSELİ PAYLAŞTI

TSA Sözcüsü Lisa Farbstein olayın 15 Aralık’ta meydana geldiğini belirterek sosyal medyadan X-ray cihazından alınan görseli paylaştı.

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"DUYGUSAL DESTEK EVCİL HAYVANI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ"

Sözcü açıklamasında “Uçakta yılan mı? Bu, geçen ay bir seyahat çantasında olan bir boa yılanı olan Bartholomew'in TSA röntgeni. Kadın, yılanın duygusal destek evcil hayvanı olduğunu iddia etti” ifadelerini kullandı. (DHA)

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