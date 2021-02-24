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  4. Havalimanında yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 kilo sıvı kokain çıktı

Havalimanında yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 kilo sıvı kokain çıktı

24.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde 3 kilo 380 gram sıvı kokain ele geçirdi.Gümrük Muhafaza ekipleri, yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde alkollü içki görünümü verilmiş şişelere narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine şişelerden numune aldı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde 3 kilo 380 gram sıvı kokain ele geçirdi.
Gümrük Muhafaza ekipleri, yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde alkollü içki görünümü verilmiş şişelere narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine şişelerden numune aldı. Yapılan inceleme sonucunda toplam 3 kilo 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Yapılan detaylı çalışmada kaçakçıların şişelerin içerisine yerleştirdikleri düzenekle bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise sıvı kokain olduğu anlaşıldı.

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