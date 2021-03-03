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  4. Havalimanında yabancıları dolandıran gişe memurlarına operasyon: 7 gözaltı

Havalimanında yabancıları dolandıran gişe memurlarına operasyon: 7 gözaltı

03.03.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan gişe çalışanı 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan gişe çalışanı 7 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda 109 bin 703 dolar, 10 bin 570 euro ve 40 bin lira ele geçirilirken bir şüphelinin evinde paraların tutulduğu çelik bir kasa olması dikkat çekti.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali cezalarını ödemek için verdikleri dövizi düşük kurdan bozan ve Türk lirası ile ödeme yapanların paralarını ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan gişe çalışanlarını tespit etti.
Yürütülen soruşturma, emniyete yapılan bir şikayetle başlatıldı. İddiaya göre havalimanında gecikmiş vize cezasını ödemek isteyen kişilerin, döviz verdiklerinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne bağlı veznede çalışan memurlarca dolandırıldığı ileri sürüldü. Emniyete yansıyan iddiaya göre, veznede çalışan gişe memurlarının yetkileri olmadığı halde yabancı uyruklu kişilerin ceza ödemek için verdikleri dövizleri Türk parasına çevirdi. Bu yöntemi de işlemi döviz kurunun altında gerçekleştirerek haksız maddi kazanç elde etti.
İstanbul Polisi tarafından yapılan çalışmalarda, havalimanı dış hatlar geliş-gidiş bölümlerinde çalışan bazı görevlilerin, kur üzerinden haksız kazanç elde etmekle kalmadıkları, bazı gişe görevlilerinin, TL ile ödeme yapan bazı yabancıların paraları ‘tırnakçılık’ yöntemi ile de çalındığı ortaya çıktı. “El çabukluğu” ile yurda giriş-çıkış yapan yabancıların parasını alan zanlılar, ödemede eksik olduğunu söyleyerek bu kişilerden yeniden ödeme talep ettikleri kaydedildi.
Yürütülen soruşturmada benzer suçları işledikleri iddia edilen gişe çalışanı 7 kişi belirlendi. İncelemelerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, bu sabah düzenlen eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 109 bin 713 dolar, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Operasyonda bir şüphelinin evinde ele paraların saklanması için bir çelik kasanın bulunması dikkat çekerken zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

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