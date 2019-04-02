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Havalimanında yakalanan FETÖ’cü karı-koca adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalanan karı-koca adliyeye sevk edildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan ve haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nü yönetmek suçundan yakalama kararı olan O.K.

Havalimanında yakalanan FETÖ’cü karı-koca adliyede

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve Amasya Merzifon Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalanan karı-koca adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan ve haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nü yönetmek suçundan yakalama kararı olan O.K. ile eşi Y.K., Amasya’nın Merzifon ilçesindeki havaalanında sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Karı-koca Samsun KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. O.K.’nin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğu, iki adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, Bank Asya’da katılım hesabı olduğu, FETÖ’ye müzahir kurumlarda SGK kaydının olduğu, örgütün Çarşamba ilçesi esnaf sorumlusu ve Çarşamba ilçe sorumlusu olduğu şeklinde tespitler bulunduğu, eşi Y.K.’nin iki ayrı ByLock kaydının olduğu, FETÖ’ye müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu, Çarşamba ilçesi kadın sorumlusu olduğu öğrenildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan Y.K. ve kocası O.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Havalimanında yakalanan FETÖ’cü karı-koca adliyede

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