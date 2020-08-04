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  4. Havalimanında yaşlı kadının bagajından eşinin kemikleri çıktı

Havalimanında yaşlı kadının bagajından eşinin kemikleri çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 17:47 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münih Havalimanı'nda 74 yaşındaki bir kadının 12 yıl önce ölmüş eşinin kemiklerini bagajına koyarak memleketine götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Havalimanında yaşlı kadının bagajından eşinin kemikleri çıktı

Federal Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Münih Havalimanı'nda yaşlı kadının bagajı kontrol edildiği sırada bir ahşap sandıkta insan iskeleti bulundu.

Gümrük memurları, bir doktor ve bir savcı eşliğinde bagajın incelendiği belirtildi.

Yaşlı kadının 52 yaşındaki kızıyla, ölmüş eşinin kemiklerini yaşadıkları Yunanistan’dan Münih ve Kiev üzerinden Ermenistan’a götürmeyi ve orada toprağa vermeyi istediği öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin nakledilmesinde yasal bir sorun bulunmadığının belirlendiği ve iki kadının kemiklerle yolculuklarına devam ettiği aktarıldı.

Belgelerde yaşlı kadının eşinin yaşadığı Yunanistan’ın Selanik şehri yakınlarında 2008’de öldüğü ve orada defnedildiği bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

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