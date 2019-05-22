Havalimanında yolcu uçağının kanadı aydınlatma direğine çarptı

Haber: Enver ALAS - İstanbul DHA - TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının kanadı apronda aydınlatma direğine çarptı.
İstanbul Havalimanı'ndaki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Uçak, yolcularını aldıktan sonra pist başına ilerlerken sağ kanadını aydınlatma direğine çarptı. Uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi. Yolcuların başka uçakla Ankara'ya gönderileceği öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
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