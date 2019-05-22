Havalimanında yolcu uçağının kanadı direğe çarptı

Enver ALAS/İSTANBUL (DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY)'nın İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, pist başına doğru 'taksi' yaptığı sırada sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın sağ kanadında hasar meydana gelirken, yolcular başka bir uçak ile Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada; "Kazada hiçbir yolcu yara almazken, söz konusu uçak Push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir." denildi.
Edinilen bilgilere göre olay saat 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.
THY'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
THY Basın Müşavirliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" denildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"22 Mayıs 2019 günü saat 08.45 İstanbul Havalimanı -Ankara Esenboğa Havalimanı seferini yapacak olan THY'ye ait Boeing 777-(300) tipindeki uçak, kalkış öncesinde "taksiö sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarpmıştır. Söz konusu kaza, THY'ye Boeing 737 tipi 'heavy' (ağır) tipi uçağın, T11 üzerinden G4 hizasına yönlendirilecekken söz konusu yönde trafiğin olması sebebiyle, kontrolör tarafından TF ve T12 taksi yoluna yönlendirilmesi ve uçağın sağ kanadını F6 kavşağından önce aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşanmıştır. Kazada hiçbir yolcu yara almazken, söz konusu uçak Push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir. Kaza ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."
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