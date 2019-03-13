HABER

Havalimanında yolcunun ayakkabısından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

Antalya Havalimanı’nda bir yolcunun ayakkabısında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Havalimanında yolcunun ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı’nda bir yolcunun ayakkabısında ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali üzerinden kullanarak kente gelen yolculardan şüpheli görülen K.Ç. isimli yolcu üzerinde arama yapıldı. Aramada K.Ç.’nin üzerinde ve ayakkabısının taban kısmına yerleştirilmiş 11 ayrı paket halinde toplam daralı 80 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde kullanmakta yararlanılan 1 adet cam aparat ele geçirildi. K.Ç. "uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak " suçundan işlem yapılıp Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başsavcılık tarafından tutuklanma talebiyle Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havalimanında yolcunun ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Afyonkarahisar'daki cinayette komşu tutuklandıAfyonkarahisar'daki cinayette komşu tutuklandı
Samsun’da 5. kattan düşen öğretmen hayatını kaybettiSamsun’da 5. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.