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Havalimanında yolcunun çantasından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

ANTALYA Havalimanı'nda sırt çantasında 433 gram esrar ele geçirilen İ.Ç., tutuklandı.

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Havalimanı'nda sırt çantasında 433 gram esrar ele geçirilen İ.Ç., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Antalya Havalimanı'nda şüphe üzerine yolculardan İ.Ç.'nin sırt çantasında dedektör köpek 'Yaman' ile arama yaptı. Aramada, yolcunun sırt çantasında 2 paket halinde 433 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ç. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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