Havalimanında yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hasan Polatkan Havalimanı'nda polis ekipleri, yurt dışından gelen yolcunun valizinde, 'Cankız' adlı narkotik köpeği ile yapılan aramada 3,66 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. 'Cankız' adlı narkotik köpeğin tepki verdiği bir yolcunun valizinde 3,66 gram esrar ile 3 sarma kağıdı ele geçirildi. Adı açıklanmayan valiz sahibi hakkında, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.
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