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Havalimanındaki kadın, limbo gösterisiyle hayran bıraktı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

Bir havalimanında kaydedilen görüntülerde Shemika Charles isimli kadın, limbo gösterisi ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Philadelphia'da kaydedilen görüntülerde yetenekli Shemika Charles limbo gösterisi ile insanlara unutulmaz bir an yaşattı. Koltukların altından geçerek insanlara unutulmaz anlar yaşatan kadının görüntüleri büyük beğeni topladı.

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