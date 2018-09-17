"Havalimanının adı Mustafa Kemal Atatürk olmalı"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul üçüncü havalimanının adının Mustafa Kemal Atatürk olması gerektiğini belirtti.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu zorlu dönemde toplumsal olarak daha fazla bölünmeye ve ayrışmaya değil aksine birleşmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul üçüncü havalimanının adının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk milletinin birleştirici değeri Mustafa Kemal Atatürk olması gerektiğini belirten Feyzioğlu, bunun dışındaki isimlerin toplumu derinden ayrıştıracağını savundu.

Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi ve sonrasındaki gözaltı işlemlerine de değinen Feyzioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Havaalanı inşaatında işçilerin insanca çalışma ve yaşama koşullarına dair taleplerinin yargısal ve polisiye güç kullanılarak bastırılması sosyal hukuk devletinde sürüklendiğimiz dipsiz kuyunun yeni bir delilidir. Toplumsal çatışmaya değil, toplumsal barışa ihtiyacımız vardır. Bu açıdan bakıldığında havalimanının adına ilişkin başlatılan tartışma da işçilere uygulanan baskı ve şiddet de toplumu derin bir ayrışmaya sürüklediği için birbiriyle bağlantılıdır. Devletimizin gücü, anayasada tanımlanan kuruluş ilkelerinden gelmektedir. Bu ilkelerden verilen her taviz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kırmakta, üzerimize oynanan her küresel senaryoya dayanak teşkil etmektedir.

Şu halde, işçilere yapılan uygulama, havaalanının isminin Mustafa Kemal Atatürk olması gerektiğinin en etkili şekilde dile getirilmesine asla engel olmamalıdır. Tam aksine isme yönelik toplumsal talep sonuç alıcı şekilde ifade edilmeye devam edilmelidir."

