Havalimanları Corona virüsüne karşı harekete geçti

Çin'de yeni tespit edilen akciğer hastalığına sebep olan Corona virüsü dünya genelinde endişeye yol açıyor. Çinli yetkililer sadece bugün içerisinde 77 kişide virüsün tespit edildiğini açıkladılar. Çin'de böylece Corona virüsü bulaşan kişi sayısı 300'ü buldu. Yüzlerce kişinin de virüs bulaşmış olma ihtimaline karşın gözlem altında tutulduğu bildiriliyor. İnsandan insana bulaştığı tespit edilen virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise altıya çıktı. Ölenlerin tamamı Çin'de.

Hastalık Çin dışında, Tayland, Japonya ve Güney Kore'de de görüldü. Avustralya ve Filipinler'de ise birer kişi, hastalığa yol açan virüs taşıma ihtimaline karşın müşahade altına alındı. Bu kişilerin tamamı kısa süre önce Çin'de bulunmuştu. Avrupa'da şimdiye kadar Corona virüsü belirtileri gösteren kişilere rastlanmadı. Ancak virüsün bulaşma olasığına karşın çok sayıda ülke sınır kontrollerini artırma kararı aldı.

Türkiye ve Almanya da havalimanları virüsün yayılma ihtimaline karşı harekete geçti.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, virüs nedeniyle Çin'den İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Çin'den yolcu taşıyan hava yolu şirketleri ile yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer, virüsün belirtilerini ve önlemlerini düzenledikleri toplantı ile anlattı. Toplantıda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çin'den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiğini, ilgili hava yolu firmalarının görevlilerine detaylı bir şekilde aktardı. Ayrıca hava yolu yöneticilerinden böyle bir vaka ile karşılaşmaları halinde hemen Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesi istendi.