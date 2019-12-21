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Havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyetinin İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’nda göçmen kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında 3’ü polis memuru 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyetinin İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’nda göçmen kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında 3’ü polis memuru 4 şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen polis memurlarının göçmen kaçakçılığı yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’nda aralarında polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler tarafından illegal olarak yolcu giriş-çıkış kaydı yapıldığı ve transit geçiş noktalarından yabancı uyruklu şahısların sivil polis aracına bindirilerek ülkeye girişinin sağlandığı tespit edildi. Yabancı uyruklu şahısların kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı bilet aldıklarının da emniyet güçleri tarafından belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalarda yabancı uyruklu vatandaşların havalimanına gelip burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. isimli şahıslar tarafından alındığı ve herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile illegal olarak Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Bu yöntem ile 2 şüpheli polis memurunun 1 ayda 23 yabancı vatandaşın Türkiye’ye girmesini sağladığı da öğrenildi.
Çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis memuru Çağrı K.’nın bazı yabancı uyruklu şahıslara ait pasaportları sistem üzerinden hayali olmak üzere giriş kaydını yaptığı ve girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka şahıslar için sahte olarak düzenlendiği ve bu göçmenlerin Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı belirlendi.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda polis memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağrı K. (30) ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. (32) isimli şahısları yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11-14 Aralık tarihleri arasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersin A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Polis Memurları Aziz K, Seyfi D. ve Çağrı K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan polis memurlarının göçmen kaçakçılığı yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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