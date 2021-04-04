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Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

04.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yeni bir uygulamaya başlandı. Havalimanı terminallerinde başlatılan uygulama ile ultraviyole (UV) ışınlarıyla sterilizasyon sağlayan cihazlar devreye girdi. 6 ilde kullanımına başlanılan cihazların ilk uygulaması ise ÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı.

Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

Havalimanlarında x-ray cihazlarından geçen yolcu bagajları ve yürüyen merdiven el tutma bantlarının sterilizasyonunu sağlayan cihazların kullanımına başlandı. TÜBİTAK'ın Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen cihazlar, DHMİ tarafından işletilen havalimanı terminallerinin fiziki koşulları ve yolcu istatistiksel verileri dikkate alınarak, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Çanakkale ve Trabzon'da hizmete alındı. Bu havalimanlarında, 20 tünel tipi ve 27 yürüyen merdiven-bant ultraviyole sterilizasyon cihazı kuruldu.

LABARATUVAR TESTLERİNDE BAŞARILI SONUÇ ELDE EDİLMİŞTİ

Salgınla mücadele açısından uluslararası havalimanlarındaki ilk uygulamalardan biri olan sistemi oluşturan cihazların testleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı.

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AA

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koronavirüs (Covid-19) pandemi virüs

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