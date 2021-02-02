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Havalimanlarında yıllık yolcu sayısında yüzde 74'lük düşüş

02.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Havalimanlarında yıllık yolcu sayısında yüzde 74'lük düşüş

Almanya havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 74,5'lik düşüş kaydedildi.

Koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl yolcu sayısı 1991 istatistiklerinin altına geriledi.Almanya'da 2020 yılında havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısı tarihi bir düşüş kaydetti. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkenin 24 büyük havalimanında gelen ve giden yolcu sayısı toplamda 57 milyon 800 bin oldu. Daire bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 74,5 oranında azalmaya tekabül ettiğini açıkladı. 2019 yılında Almanya havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısı toplamda yaklaşık 226 milyon 700 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana ilk kez yolcu sayısının bu denli düşük olduğu belirtiliyor. 1991 yılında Federal İstatistik Dairesi 63 milyon yolcu kaydetmişti.

Nisan-Haziran arasında neredeyse durdu

Yolcu sayısındaki çarpıcı düşüşte koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları belirleyici oldu. Ocak ve Şubat 2020'de dış hatlarda bir önceki yıla benzer rakamlar kaydedilirken, Çin ile hava trafiği şubat ayından itibaren belirgin bir biçimde düşmeye başladı. Mart ayından itibaren ise hava trafiği genel olarak çarpıcı bir biçimde eksi kaydetmeye başladı. Mart ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62 düştü. Yolcu sayısında Nisan'da yüzde 99, Mayıs'ta yüzde 98, Haziran'da yüzde 94 oranında düşüş kaydeden hava trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Yıl geneline bakıldığında kıtalar arası trafiğin yüzde 77, iç hatların yüzde 75, Avrupa içi hatlarınsa yüzde 74'lük düşüş kaydettiği belirtiliyor.

Yolcu taşımacılığı kadar olmasa da, hava yolu ile mal taşımacılığında da düşüş var. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin sayılarına göre 2020 yılında Alman havalimanlarından yaklaşık 4,5 milyon ton mal taşındı. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında az olduğu belirtiliyor. Mal taşımacılığının özellikle 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösterdiği ve yılın son dört ayında taşınan mal miktarının bir önceki yılın üzerinde olduğu öğrenildi.

dpa,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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