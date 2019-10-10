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Havan mermileri can aldı: Biri bebek dört ölü

10.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinden Akçakale ve Ceylanpınar’a atılan havan mermileri biri bebek iki kişinin ölümüne, 46 kişinin yaralanmasına yol açarken Nusaybin’den de iki kişinin öldüğü haberi geldi.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinden Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Şanlıurfa Valiliğince roket ve havan ile düzenlenen saldırılarda 1'i bebek 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Şanlıurfa Valiliği'nin yazılı açıklamasında, hayatını kaybedenlerden birinin Suriye uyruklu Muhammed Omar adlı 9 aylık bir bebek, diğerinin ise Akçakale ilçesinde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş olduğu bildirildi.

Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 kişinin de yaralandığı, yaralıların Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Nusaybin'de iki ölü, 24 yaralı

Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan YPG unsurlarının ateşlediği havan mermilerinden birinin Nusaybin ilçe merkezindeki Fırat Mahallesi'ne isabet ettiği bildirildi. Mardin Valiliği, saldırı sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı açıklaması yaptı.

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilmişti.

Kamışlı'dan atılan havan mermilerinin biri de Kışla Mahallesi'ne düştü. Havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller, eve ve park halindeki 4 minibüse isabet etti. Evde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Saldırılar üzerine Kamışlı'da belirlenen hedeflerin, toplu birliklerince ateş altına alındığı kaydedildi.

DW,DHA/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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