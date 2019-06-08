Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- HAKKARİ'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanarak, Ankara GATA'da tedaviye alınan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta (28), şehit oldu.

Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olurken, Sakaryalı Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ise yaralanarak Ankara GATA'da tedaviye alındı. Celal Hayta bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Adapazarı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan şehidin cenazesi yarın Ankara GATA'da yapılacak törenin ardından memleketine götürülerek toprağa verilecek.

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