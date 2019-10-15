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Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 16:58 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne düşen havan topu nedeniyle yaralanan 14 yaşındaki Sadun Tuncer, balkonda oturdukları sırada bombanın patladığını belirterek, "Bombanın patladığı yere gittim.

Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştu

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne düşen havan topu nedeniyle yaralanan 14 yaşındaki Sadun Tuncer, balkonda oturdukları sırada bombanın patladığını belirterek, "Bombanın patladığı yere gittim. İkinci bomba geldi, ikinci bombada yaralandım. Birinci bombada kimseye bir şey olmadı. İkinci bombada bir kadının eli koptu, bir çocuğun eli kesildi" dedi.
Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG’li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda bacağından yaralanan 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Sadun Tuncer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesinde o anları anlatan Sadun Tuncer, "Bacağımdan yaralandım. Taşlıca köyündeydim. Biz balkonda otururken bomba patladı. O esnada bombanın patladığı yere gittim. İkinci bomba geldi, ikinci bombada yaralandım. Birinci bombada kimseye bir şey olmadı. İkinci bombada bir kadının eli koptu. Bir çocuğun eli kesildi" diye konuştu.

Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştu

Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştu

Havan topu saldırısında bacağından yaralanan çocuk İHA’ya konuştu

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