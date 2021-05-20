Havana Sendromu Geçiren Personel için Yasa Tasarısı

2016 yılından itibaren ilk olarak Küba’da daha sonra da Rusya ve Çin’de toplamda 40 kadar diplomatın mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza, konsantrasyon, denge ve uyku sorunları yaşadığına dair haberler ABD ve dünya basınında yer almış, vakalar yoğun olarak Küba’da görüldüğü için nedeni açıklanamayan gizemli hastalığa ‘‘Havana Sendromu’’ adı verilmişti. Bu sendromun çevresel ya da psikolojik faktörlerden mi yoksa saldırı sonucu mu meydana geldiği ise hala belirsizliğini koruyor.

Son olarak başkent Washington yakınlarında Küba’da görülenlere benzer iki vaka görülmesi konuyu yeniden gündeme getirmiş, Beyaz Saray vakaları incelediğini bildirmişti.

İlk kez 2016 yılında Küba’da görev diplomatlarda görülen gizemli hastalığa neyin neden olduğuna dair çeşitli tahminler olsa da hastalığın kesin kaynağı bilinmiyor.

ABD’de Kongre üyeleri Çarşamba günü Küba’da görevde oldukları sırada Havana Sendromu denilen gizemli hastalığa yakalanan diplomatların tedavi giderlerinin karşılanması için bir yasa tasarısını sundu. Havana Yasası federal hükümetin Havana Sendromu geçiren çalışanlarına beyin hasarları için ek mali destek sağlamasını öngörüyor.

Kimlerde görüldü?

İstihbarat görevlileri, diplomatlar, askerler ve yurtdışında görev yapan diğer Amerikalı personelde görülen ve beyin hasarına yol açan gizemli hastalık New York Times’ın haberine göre şu ana kadar 130’dan fazla kişiyi etkiledi.

Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA), Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndaki personelde de görülen bu sendrom Biden yönetimi tarafından da dikkatle incelemeye alındı. New York Times, semptomları geçiren CIA yetkililerinin sayısı açıklanmadığı için toplam rakamın kamuoyuna düşük yansıdığını öne sürdü.

Vakaların çoğu Çin ve Küba’da görülürken habere göre Avrupa ve Asya’da da vakalara rastlanması yönetimin konuyu daha derinden incelemeye başlamasına neden oldu.

Beyaz Saray daha önce de, 2019-2020 yılları arasında başkent Washington civarında da Havana Sendromu’na benzer vakaların görüldüğünün farkında olduklarını bildirmişti.

Açıklamanın ardından CNN, ABD federal hükümet dairelerinin Küba’da diplomatların geçirdiği ve “Havana Sendromu” olarak da bilinen gizemli hastalığa benzeyen iki olası vakayı soruşturduklarını bildirmişti.